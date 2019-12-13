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13 декабря 2019, пятница, 06:00 126
Экономика 2019-12-13T07:30:02+02:00
Українські Новини
Новогодний стол-2020: сколько стоят главные атрибуты праздника

Новогодний стол-2020: сколько стоят главные атрибуты праздника

Анна Рудык
Цены на продукты, Цены, Новый год-2020, Новый год, цены на мясо, Новогодний стол
Покупки. Новый год. Фото: zg66.ru
Покупки. Новый год. Фото: zg66.ru

В то время как некоторые задумываются о том, что подарить близким на Новый год-2020, часть украинцев уже начала подсчитывать колоссальные расходы, связанные с новогодними и рождественскими праздниками. Українські Новини расскажут о том, сколько стоят неизменные продукты-символы Нового года за две недели до праздника.

Первое место в списке новогодних съедобных атрибутов безусловно занимают мандарины. Согласно данным крупных гипермаркетов страны, минимальная цена на мандарины, по состоянию на 12 ноября, составляет 25 грн/кг, средняя - 28-35 грн/кг.

Не менее важным новогодним атрибутом являются и апельсины, которые можно найти в гипермаркетах по минимальной цене от 25 грн/кг, но средняя цена на них колеблется в районе 31-37 грн/кг.

Кроме того, почти каждый новогодний стол украинцев не может обойтись без мясных блюд. Так, средняя стоимость мяса по Украине составляет:

  • свинина: бедро без кости - 123 грн/кг;
  • филе куриное – 125 грн/кг;
  • сало – 95 грн/кг;
  • говядина: голень на кости - 115 грн/кг, голень без кости - 150 грн/кг, лопатка без кости - 161 грн/кг, филе - 180 грн/кг.

Также еще один символ нового года - лососевая икра, продается в гипермаркетах по минимальной цене от 79 грн/80 грамм, а средняя цена на нее колеблется в районе 90-100 грн/80 грамм.

И куда же без праздничного оливье! Средняя цена на его главный ингредиент консервированный горошек составляет в киевских гипермаркетах 22 грн/425 мл. А еще один ингредиент, без которого не обойдется ни один новогодний стол - консервированная кукуруза, в среднем стоит 29 грн/425 мл. Акционные предложения можно найти по цене от 18 грн/420 мл.

Также консервированные ананасы продают по средней цене 46 грн/580 мл. А акционные предложения имеют цену намного дешевле - от 35 грн/580 мл.

Как сообщали Українські Новини, доллар падает, цены растут: в ноябре подорожала коммуналка и услуги здравоохранения.

Тем временем цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список.

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