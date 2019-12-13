Новогодний стол-2020: сколько стоят главные атрибуты праздника

В то время как некоторые задумываются о том, что подарить близким на Новый год-2020, часть украинцев уже начала подсчитывать колоссальные расходы, связанные с новогодними и рождественскими праздниками. Українські Новини расскажут о том, сколько стоят неизменные продукты-символы Нового года за две недели до праздника. Первое место в списке новогодних съедобных атрибутов безусловно занимают мандарины. Согласно данным крупных гипермаркетов страны, минимальная цена на мандарины, по состоянию на 12 ноября, составляет 25 грн\/кг, средняя - 28-35 грн\/кг. Не менее важным новогодним атрибутом являются и апельсины, которые можно найти в гипермаркетах по минимальной цене от 25 грн\/кг, но средняя цена на них колеблется в районе 31-37 грн\/кг. Кроме того, почти каждый новогодний стол украинцев не может обойтись без мясных блюд. Так, средняя стоимость мяса по Украине составляет: свинина: бедро без кости - 123 грн\/кг; филе куриное – 125 грн\/кг; сало – 95 грн\/кг; говядина: голень на кости - 115 грн\/кг, голень без кости - 150 грн\/кг, лопатка без кости - 161 грн\/кг, филе - 180 грн\/кг. Также еще один символ нового года - лососевая икра, продается в гипермаркетах по минимальной цене от 79 грн\/80 грамм, а средняя цена на нее колеблется в районе 90-100 грн\/80 грамм. И куда же без праздничного оливье! Средняя цена на его главный ингредиент консервированный горошек составляет в киевских гипермаркетах 22 грн\/425 мл. А еще один ингредиент, без которого не обойдется ни один новогодний стол - консервированная кукуруза, в среднем стоит 29 грн\/425 мл. Акционные предложения можно найти по цене от 18 грн\/420 мл. Также консервированные ананасы продают по средней цене 46 грн\/580 мл. А акционные предложения имеют цену намного дешевле - от 35 грн\/580 мл. Как сообщали Українські Новини, доллар падает, цены растут: в ноябре подорожала коммуналка и услуги здравоохранения. Тем временем цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список.