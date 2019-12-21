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21 декабря 2019, суббота, 17:51 901
Судебная власть 2019-12-21T17:56:45+02:00
Українські Новини
Ведущего Newsone вызывают на допрос по делу об убийстве Шеремета

Ведущего Newsone вызывают на допрос по делу об убийстве Шеремета

Ярина Вацяк
Андрей Павловский, NewsOne, Допрос, Павел Шеремета, Убийство Павла Шеремета

Ведущего и журналиста телеканала Newsone Андрея Павловского вызывают на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Павловский сообщил в видеообращении, обнародованном на странице в Facebook, отметив, что это стало для него полной неожиданностью.

"Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу – с Кличко никто не договаривался, Кличко не знал, что мы будем его писать", - рассказал журналист.

Павловский отметил, что его съемочная группа случайно оказалась первой на месте происшествия и первой сняла сюжет.

"Она услышала взрыв. Побежала и сняла автомобиль, который уже горел. То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте. Поэтому сейчас, спустя все это время, хотят вызвать на следственные действия. Что это такое, как будет происходить, я буду сообщать в следующих видео. Сейчас буду подписывать договор с адвокатом", - добавил журналист.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залог подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко. Кроме того, арестован подозреваемый Андрей Антоненко.

Тем временем Андрей Портнов заявил, что  сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации,

Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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Андрей Павловский. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
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