Ведущего Newsone вызывают на допрос по делу об убийстве Шеремета

Ведущего и журналиста телеканала Newsone Андрея Павловского вызывают на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Павловский сообщил в видеообращении, обнародованном на странице в Facebook, отметив, что это стало для него полной неожиданностью.

"Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу – с Кличко никто не договаривался, Кличко не знал, что мы будем его писать", - рассказал журналист.

Павловский отметил, что его съемочная группа случайно оказалась первой на месте происшествия и первой сняла сюжет.

"Она услышала взрыв. Побежала и сняла автомобиль, который уже горел. То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте. Поэтому сейчас, спустя все это время, хотят вызвать на следственные действия. Что это такое, как будет происходить, я буду сообщать в следующих видео. Сейчас буду подписывать договор с адвокатом", - добавил журналист.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залог подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко. Кроме того, арестован подозреваемый Андрей Антоненко.

Тем временем Андрей Портнов заявил, что сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации,

Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.