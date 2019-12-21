Пожежа в Одесі: ДСНС звільнила начальника та заступника начальника управління

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) звільнила начальника обласного управління Віктора Федорчака та заступника начальника управління Михайла Вовка в Одеській області.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області, передають Українські Новини.

На посаду начальника управління призначений Вадим Шулюк.

В результаті пожежі в одеському коледжі загинули 16 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Також Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

А в СБУ заявляли, що ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу. В ДСНС провели повторні обшуки усправі про пожежу в одеському коледжі.