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21 грудня 2019, субота, 11:28 9
Силові структури 2019-12-21T12:30:01+02:00
Українські Новини
Пожежа в Одесі: ДСНС звільнила начальника та заступника начальника управління

Пожежа в Одесі: ДСНС звільнила начальника та заступника начальника управління

Анна Рудык
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, пожежа, ДСНС України
Пожежа в Одесі. Фото: Думська
Пожежа в Одесі. Фото: Думська

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) звільнила начальника обласного управління Віктора Федорчака та заступника начальника управління Михайла Вовка в Одеській області.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області, передають Українські Новини.

На посаду начальника управління призначений Вадим Шулюк.

В результаті пожежі в одеському коледжі загинули 16 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Також Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

А в СБУ заявляли, що ДСНС  намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу. В ДСНС провели повторні обшуки усправі про пожежу в одеському коледжі.

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