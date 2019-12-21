Долар і євро стрімко падають: курс валют на суботу

В суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 грудня на 2,68 коп. до 23,3826 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,93 коп. до 23,0774 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 8,50 коп. до 25,5538 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,43 коп. до 25,9965 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,0774 23,3826 25,5538 25,9965 3,39 3,83 Максимальний 23,2200 23,9000 25,8000 26,5000 3,65 5,00 Мінімальний 22,7500 23,2500 25,0000 25,8000 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21-22 грудня, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

Тим часом Национальный банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют в той час, як аналітики прогнозують обвал курсу гривні.