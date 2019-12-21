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21 декабря 2019, суббота, 05:45 24 Карта
Жизнь 2019-12-21T05:45:02+02:00
Українські Новини
Рекордное тепло: на выходных в Украине ожидается очередное повышение температуры

Рекордное тепло: на выходных в Украине ожидается очередное повышение температуры

Ярина Вацяк
Прогноз, Температурный рекорд, Потепление, Наталка Диденко, Прогноз погоды на сегодня, Погода на выходные, Погода
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com

В то время, как температура в Австралии бьет рекорды, а погода в Украине не отстает и также устанавливает свои рекорды в декабре, на выходных, 21-22 декабря, ожидается очередное повышение температуры воздуха. По прогнозу погоды, в большинстве областей Украины ожидается +5..+10 градусов, на Западе и Юге +7..+13 градусов.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Наше украинское потепление, вероятно, вдохновилось австралийским летом. Но, как бы "Бог милует", такого лета. Ведь в Австралии, как вы видите на прогностической карте, воздух просто горит, достигает и превышает температуру воздуха +40 градусов! Украинский климат, умеренно-континентальный - один из самых благоприятных. Хотя наши люди постоянно им недовольны, но они часто чем-то недовольны. Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии", - рассказывает она.

Погода в Австралии. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко Погода в Австралии. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, дожди появятся в субботу в западных областях, а в воскресенье распространятся почти по всей территории Украины.

Кроме того, ожидается юго-западный ветер, который временами будет порывистым, сильным.

В Киеве на выходных потеплеет до + 7 + 9 градусов, однако будет облачно и ветрено. В субботу без осадков, а в воскресенье в столице местами небольшой дождь. В понедельник дожди усилятся.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

"На предновогодней неделе у нас будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28-го декабря", - отметила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

Тем временем, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года и Рождества.

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