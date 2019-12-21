Рекордное тепло: на выходных в Украине ожидается очередное повышение температуры

В то время, как температура в Австралии бьет рекорды, а погода в Украине не отстает и также устанавливает свои рекорды в декабре, на выходных, 21-22 декабря, ожидается очередное повышение температуры воздуха. По прогнозу погоды, в большинстве областей Украины ожидается +5..+10 градусов, на Западе и Юге +7..+13 градусов. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко. "Наше украинское потепление, вероятно, вдохновилось австралийским летом. Но, как бы "Бог милует", такого лета. Ведь в Австралии, как вы видите на прогностической карте, воздух просто горит, достигает и превышает температуру воздуха +40 градусов! Украинский климат, умеренно-континентальный - один из самых благоприятных. Хотя наши люди постоянно им недовольны, но они часто чем-то недовольны. Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии", - рассказывает она. Погода в Австралии. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко По прогнозам синоптика, дожди появятся в субботу в западных областях, а в воскресенье распространятся почти по всей территории Украины. Кроме того, ожидается юго-западный ветер, который временами будет порывистым, сильным. В Киеве на выходных потеплеет до + 7 + 9 градусов, однако будет облачно и ветрено. В субботу без осадков, а в воскресенье в столице местами небольшой дождь. В понедельник дожди усилятся. Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко "На предновогодней неделе у нас будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28-го декабря", - отметила Диденко. Как сообщали Українські Новини, во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья. Тем временем, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года и Рождества.