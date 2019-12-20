После рекордного потепления в Украину идет похолодание

Сегодня, 20 декабря, в Украине прогнозируется кратковременное похолодание до +2...+7 градусов, на Юге и западе температура ожидается +5...+10 градусов. На выходные, 21 и 22 декабря, погода снова будет теплой, а с воскресенья пойдут дожди.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

В то же время она отметила, что 17 и 18 декабря наблюдались климатические рекорды, температура воздуха превышала многолетние данные наблюдений для этих дат.

"По данным Украинского Гидрометцентра: вчерашний день 18.12.2019 стал самым теплым днем ​​в декабре за всю историю многолетних наблюдений! В Киеве отмечалась максимальная температура воздуха 15,2°. Предварительное рекордное значение составляло 14,7° и наблюдалось 5 декабря 2008", - написала Диденко.

В пятницу, 20 декабря, в течение дня ожидается +2..+7 градусов, на Западе и Юге будет теплее, +5..+10 градусов. В Украине повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон.

"В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер, осторожно с шляпами", - предупредила Диденко.

В Киеве в пятницу также похолодает, днем ​​температура опустится до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря. Карта: Укргидрометцентр

На выходных, 21-22 декабря, в Украине снова начнет теплеть, а с понедельника, 23-24 декабря, пройдут неплохие дожди.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу погода будет солнечной, температура воздуха на юге до +12 градусов, в Киеве +7..+9 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 21 декабря. Карта: Укргидрометцентр

В воскресенье почти по всей территории Украины пройдут небольшие дожди.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года.

Тем временем, во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.