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20 грудня 2019, пʼятниця, 16:55 9
Фінанси 2019-12-20T17:03:14+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку перед вихідними продовжує зростати

Гривня на міжбанку перед вихідними продовжує зростати

Ярина Вацяк
курс на міжбанку, Міжбанк, Курс валют, курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,31-23,33 UAH/USD, потім котирування звузилися до 23,33-23,35 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,29-23,32 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,90% з 27,72 UAH/USD до 23,31 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як аналітики прогнозують обвал курсу гривні Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 грудня, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,74 коп. до 23,1167 UAH/USD.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.

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