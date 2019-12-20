Гривня на міжбанку перед вихідними продовжує зростати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,31-23,33 UAH\/USD, потім котирування звузилися до 23,33-23,35 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,29-23,32 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,90% з 27,72 UAH\/USD до 23,31 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, в той час, як аналітики прогнозують обвал курсу гривні Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 грудня, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH\/USD. Крім того, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,74 коп. до 23,1167 UAH\/USD. Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.