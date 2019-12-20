Суд избрал экс-депутату от БПП меру пресечения в деле об аренде жилья

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему депутату Верховной Рады Руслану Сольвару ("Блок Петра Порошенко"), подозреваемому в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве, меру пресечения в виде залога в размере 361 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

По ее словам, решение было принято 19 декабря.

Суд полностью удовлетворил ходатайство САП, которая просила избрать Сольвару залог 361,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрения еще ряду бывшим депутатам Верховной Рады в части незаконного получения компенсации за аренду жилья в Киеве.

Также НАБУ и САП НАБУ сообщили экс-депутатам Рады Дмитрию Колесникову о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен.

Тем временем, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул аппарату парламента выплаченные ему 39,6 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре.