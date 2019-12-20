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20 декабря 2019, пятница, 15:49 1556
Происшествия 2019-12-20T16:15:01+02:00
Українські Новини
Людей из центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуировали

Людей из центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуировали

Ярина Вацяк
Сообщение о минировании, Минирование, Эвакуация, Ж/д вокзал, Центральный ж/д вокзал
Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com
Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com

Неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook АО "Укрзализныця", передают Українськi Новини.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сказано в нем.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

На данный момент объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве сообщал неизвестный 3 декабря

После того, как утром 7 ноября 500 человек сняли с поезда интерсити "Львов-Киев" из-за минирования, поступило еще одно анонимное сообщение и правоохранительные органы временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.

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