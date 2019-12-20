Людей из центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуировали

Неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook АО "Укрзализныця", передают Українськi Новини. "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сказано в нем. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. На данный момент объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. "Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Как сообщали Українськi Новини, ранее о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве сообщал неизвестный 3 декабря После того, как утром 7 ноября 500 человек сняли с поезда интерсити "Львов-Киев" из-за минирования, поступило еще одно анонимное сообщение и правоохранительные органы временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. 1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.