Долар всього за годину значно впав в ціні: офіційний курс валют на п'ятницю

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,30 коп. до 25,6388 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,57% до 26,0708 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,1167 23,4094 25,6388 26,0708 3,39 3,81 Максимальний 23,2400 23,9000 25,8200 26,5000 3,65 5,00 Мінімальний 22,7500 23,3000 25,0000 25,9200 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк продовжує зміцнювати гривню, курс якої, станом на 19 грудня, вже виріс до 23,41 грн/долар.

Національний банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурій пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.