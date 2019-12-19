Гривна на межбанке стремительно дорожает пятый день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,35 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,38-23,41 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,36-23,37 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,34-23,36 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,76% с 27,72 UAH/USD до 23,35 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 снова понизился по сравнению с курсом валют на 18 декабря на 4,31 коп. до 23,4852 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,15 коп. до 23,2065 UAH/USD.

Также Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар.

Кроме того, Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.