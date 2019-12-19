Гривна на межбанке стремительно дорожает пятый день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,35 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,38-23,41 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться до 23,36-23,37 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,34-23,36 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,76% с 27,72 UAH\/USD до 23,35 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 снова понизился по сравнению с курсом валют на 18 декабря на 4,31 коп. до 23,4852 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 5,15 коп. до 23,2065 UAH\/USD. Также Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн\/доллар. Кроме того, Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.