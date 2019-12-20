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20 декабря 2019, пятница, 12:16 225
Политика 2019-12-20T12:31:09+02:00
Українські Новини
На оккупированных территориях может появиться русскоязычный телеканал

На оккупированных территориях может появиться русскоязычный телеканал

Таня Войтюк
МИД, Минкультуры, Донбасс, Русский язык, Телевидение
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел и Министерство культуры, которое внесло кандидатуру профессора Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка, работают над созданием русскоязычного телеканала для жителей оккупированных территорий.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сообщил в ходе часа вопросов к правительству, передают Українські Новини.

"Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путем создания специального телеканала на русском языке, которым можно было бы донести все сигналы до оккупированных территорий", - сказал он.

Кроме этого, Боднар подчеркнул, что в ближайшее время не планируется возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, однако возможно открытие дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд.

Как сообщали Українські Новини, 10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса.

Также Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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