На оккупированных территориях может появиться русскоязычный телеканал

Министерство иностранных дел и Министерство культуры, которое внесло кандидатуру профессора Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка,

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сообщил в ходе часа вопросов к правительству, передают Українські Новини.

"Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путем создания специального телеканала на русском языке, которым можно было бы донести все сигналы до оккупированных территорий", - сказал он.

Кроме этого, Боднар подчеркнул, что в ближайшее время не планируется возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, однако возможно открытие дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд.

Как сообщали Українські Новини, 10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса.

Также Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.