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20 декабря 2019, пятница, 10:55 105
Судебная власть 2019-12-20T11:15:22+02:00
Українські Новини
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Таня Войтюк
Убийство Шеремета, Андрей Антоненко, Павел Шеремет, Шеремет
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

После того как адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на арест без права внесения залога для него на 23 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Виталий Галенченко.

"Ее (апелляции) технически не должно было быть", - сказал он.

Галенченко объяснил, что дается 5 дней для подачи апелляции, 3 дня - для поступления документации и 10 дней - для ознакомления и рассмотрения вопроса.

Таким образом, по его словам, рассмотрение апелляции не могло состояться раньше, чем через 18 дней после вынесения решения судом первой инстанции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета.

Также была опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину. Перед обысками 12 декабря по телефону он попросил своего родственника вынести из квартиры боеприпас.

Напомним, во время обысков у подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко изъяли пару кепок и футболки.

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