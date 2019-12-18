Адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Адвокаты обжаловали решение Печерского районного суда об аресте подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster).

Об этом говорится в сообщении адвоката Константина Татарченко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался", - написал он.

Согласно сообщению, в среду была зарегистрировала апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Андрея Антоненко .

Как сообщали Українськi Новини, полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета.

Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.