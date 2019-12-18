Адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Адвокаты обжаловали решение Печерского районного суда об аресте подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster). Об этом говорится в сообщении адвоката Константина Татарченко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался", - написал он. Согласно сообщению, в среду была зарегистрировала апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Андрея Антоненко . Как сообщали Українськi Новини, полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета. Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве. Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.