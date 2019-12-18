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18 декабря 2019, среда, 23:16 21
Силовые структуры 2019-12-18T23:16:46+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину

Дело Шеремета: опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину

Анна Рудык
Андрей Антоненко, дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет

Полиция опубликовала разговор подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета Андрея Антоненко, который перед обыском в своей квартире попросил брата жены вынести из помещения мину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передают Українські Новини.

Так, полицейские установили хронологию событий.

"Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко 12 декабря в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, что он забрал вещь из квартиры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 13 декабря следователи провели обыск в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, и обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

"Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала", - заявляют в полиции.

Как сообщали Українські Новини, адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Тем временем полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета.

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