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  • Полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета
17 декабря 2019, вторник, 20:42 1308
Политика 2019-12-17T21:15:19+02:00
Українські Новини
Полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета

Полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета

Влада Билоус
Влада Билоус
Убийство, Полиция, Журналист, Павел Шеремет

Национальная полиция полиция отрицает информацию о несоответствии результатов экспертиз по делу об убийстве Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Полиция сообщает, что еще до начала расследования эксперт из Великобритании Иван Бирч определял пригодность для исследования видео, изъятого из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета.

Позже полицейские получили достаточное для начала расследования количество видеоматериалов, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления.

Экспертизы проводили сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча.

В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины.

Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

Полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании убийства.

Полицейские подчеркивают, что согласно ст. 85 уголовно-процессуального кодекса, показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов являются доказательством.

А, согласно ст.10 закона "О судебной экспертизе", к проведению судебных экспертиз могут привлекаться также судебные эксперты при условии, что они имеют соответствующее высшее образование и подготовку.

Кроме того, в ст. 23 этого закона сказано, что руководители государственных специализированных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, в необходимых случаях имеют право включать в состав экспертных комиссий ведущих специалистов других государств.

Как сообщали Українськi Новини, суд по делу Шеремета арестовал волонтера Кузьменко и музыканта Антоненко.

Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

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