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20 грудня 2019, пʼятниця, 10:55 8
Судова влада 2019-12-20T11:04:37+02:00
Українські Новини
Суд переніс розгляд апеляції підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко

Суд переніс розгляд апеляції підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко

Таня Войтюк
Андрій Антоненко, Вбивство Шеремета, Павло Шеремет, Шеремет
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Після того як адвокати оскаржили арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко (Riffmaster), Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на арешт без права внесення застави для нього на 23 грудня.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Віталій Галенченко.

"Її (апеляції) технічно не повинно було бути", - сказав він.

Галенченко пояснив, що дається 5 днів для подачі апеляції, 3 дні - для надходження документації і 10 днів - для ознайомлення та розгляду питання.

Таким чином, за його словами, розгляд апеляції не міг відбутися раніше, ніж через 18 днів після винесення рішення судом першої інстанції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція заперечує невідповідність результатів експертиз по справі Шеремета.

Також було опубліковано листування Антоненко, в якій він просить винести міну. Перед обшуками 12 грудня по телефону він попросив свого родича винести з квартири відповідну зброю.

Нагадаємо, під час обшуків у підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко вилучили пару кепок та футболок.

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