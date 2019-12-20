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20 грудня 2019, пʼятниця, 06:00 9
Фінанси 2019-12-20T06:00:03+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали до рекордного мінімуму: курс валют на п'ятницю

Долар і євро впали до рекордного мінімуму: курс валют на п'ятницю

Таня Войтюк
Курс валют, Гривня, Доллар, Євро, НБУ
Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

В той час, як аналітики прогнозують обвал курсу гривні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 грудня, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 грудня, на 5,60 коп. до 23,4131 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3054,4278
100 доларів США 2337,4052
100 швейцарських франків 2384,1576
1000 ієн 213,4637
10 російських рублів 3,7382
100 євро 2598,4934

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк продовжує зміцнювати гривню, курс якої, станом на 19 грудня, вже виріс до 23,41 грн/долар.

Национальный банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.

Також аналітики говорять, що вкладення грошей у валюту завжди супроводжується ризиком, але в той же час майже всі прогнозують обвал курсу гривні.

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