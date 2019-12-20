Долар і євро впали до рекордного мінімуму: курс валют на п'ятницю

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк продовжує зміцнювати гривню, курс якої, станом на 19 грудня, вже виріс до 23,41 грн/долар.

Национальный банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.

Також аналітики говорять, що вкладення грошей у валюту завжди супроводжується ризиком, але в той же час майже всі прогнозують обвал курсу гривні.