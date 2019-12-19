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19 грудня 2019, четвер, 13:59 38
Верховна Рада і партії 2019-12-19T15:00:02+02:00
Українські Новини
Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського

Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського

Ярина Вацяк
Рада, Володимир Зеленський, Виборчий кодекс
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

За ухвалення законопроекту №0978 в цілому проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроект колишнього голови Ради Андрія Парубія, екс-депутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів в 27 виборчих регіонах.

Кожна партія висуватиме два види списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів.

Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачена.

Голосування за партію є обов'язковим, в іншому випадку бюлетень буде вважатися недійсним.

У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів.

Крім того, виборець може проголосувати і за окремого кандидата, включеного до списку, за який він голосує.

Прохідний бар'єр - 5%.

Після визначення партій, які подолали бар'єр, ЦВК буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідна для отримання одного мандата.

Ця квота буде визначатися діленням кількості голосів у загальнодержавному окрузі за всы регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450).

Кожна партія, яка пройшла бар'єр,  гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком.

Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії.

Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту і отримане число округлюється до цілого числа.

Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість голосів виборців.

Далі нерозподілені в округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформований за підсумками голосування.

Закон забороняє проводити передвиборну агітацію в зарубіжних ЗМІ, що діють на території України, а також зберігається заборона громадянам країни-агресора бути спостерігачами.

В остаточну редакцію документа не увійшла норма, яка дозволяла б ЦАК скасовувати реєстрацію кандидатів у Президенти і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману.

Закон набирає чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Рада ухвалила Виборчий кодекс.

У вересні Зеленський ветував Виборчий кодекс.

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