Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Президента Володимира Зеленського. За ухвалення законопроекту №0978 в цілому проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Законопроект колишнього голови Ради Андрія Парубія, екс-депутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів в 27 виборчих регіонах. Кожна партія висуватиме два види списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів. Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачена. Голосування за партію є обов'язковим, в іншому випадку бюлетень буде вважатися недійсним. У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів. Крім того, виборець може проголосувати і за окремого кандидата, включеного до списку, за який він голосує. Прохідний бар'єр - 5%. Після визначення партій, які подолали бар'єр, ЦВК буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідна для отримання одного мандата. Ця квота буде визначатися діленням кількості голосів у загальнодержавному окрузі за всы регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450). Кожна партія, яка пройшла бар'єр, гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком. Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії. Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту і отримане число округлюється до цілого числа. Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість голосів виборців. Далі нерозподілені в округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформований за підсумками голосування. Закон забороняє проводити передвиборну агітацію в зарубіжних ЗМІ, що діють на території України, а також зберігається заборона громадянам країни-агресора бути спостерігачами. В остаточну редакцію документа не увійшла норма, яка дозволяла б ЦАК скасовувати реєстрацію кандидатів у Президенти і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману. Закон набирає чинності 1 січня 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, у липні Рада ухвалила Виборчий кодекс. У вересні Зеленський ветував Виборчий кодекс.