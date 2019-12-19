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19 декабря 2019, четверг, 09:20 63
Верховная Рада и партии 2019-12-19T09:21:43+02:00
Українські Новини
Избирательный кодекс, комунальные услуги и игорный бизнес: что сегодня рассмотрит Рада

Избирательный кодекс, комунальные услуги и игорный бизнес: что сегодня рассмотрит Рада

Таня Войтюк
Избирательный кодекс, Верховна Рада, Игорный бизнес, Комунальные платежи, Рада
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект Избирательного кодекса №0978, который  в августе подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, с предложениями Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми в повестке указаны законопроекты №2490-1 о приведении закона о Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Конституцией, №2288 об отсрочке штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации во 2-м чтении и проект Избирательного кодекса №0978.

Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2513 об определении понятий "вор в законе" и "преступное сообщество", №2285 о госрегулировании игорного бизнеса, №2432 о возобновлении акционерного общества "Черноморнефтегаз", №0979 о временных следственных и специальных комиссиях парламента с предложениями Президента, №2284 об упрощении инвестирования, во 2-м чтении - №2240 об урегулировании добычи янтаря, №2148 о штрафах за неперсональное голосование депутатом Рады.

Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроект №2247 о воинских званиях, во 2-м чтении №0887 о введении реестра педофилов, №2457 относительно трансплантации органов, №2428 о принятии мер по защите здоровья, №2336 о финансировании партий.

Кроме того, в повестке указаны ратификации международных соглашений - законопроекты №0007 с Нидерландами о продлении сотрудничества в расследовании крушения самолета Malaysia Airlines в 2014 году, №0012 - с Германией о создании местных бюро GIZ GmbH, №0013 - о присоединении Украины к EURIMAGES, №0014 и №0015 - о финансировании украинских проектов Европейским инвестбанком.

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Напомним, что 12 декабря Рада приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности", который будет запрещать коллекторам угрожать должникам.

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