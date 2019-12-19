підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 грудня 2019, четвер, 13:01 44
Судова влада 2019-12-19T15:00:03+02:00
Українські Новини
Ситник внесений до реєстру корупціонерів

Ситник внесений до реєстру корупціонерів

Ярина Вацяк
Корупція, НАБУ, Артем Ситник
Артем Ситник. Скріншот трансляції
Артем Ситник. Скріншот трансляції "Радіо Свобода"

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник внесений до реєстру корупціонерів.

Про це свідчать дані в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, передають Українські Новини.

У реєстрі зазначається, що Ситник внесений до реєстру за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Датою набрання чинності судового рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення є 13 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі з'явилося рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив у чинним рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.

Тим часом Артем Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області. За словами директора НАБУ, інформація про те, що він не заплатив за проживання, не відповідає дійсності.

Більше новин про: Корупція НАБУ Артем Ситник

Архів
Новини
Через спроби перекроїти імпорт і тютюновий ринок в бюджеті виникла "діра" в 51 млрд грн, - нардеп 14:49
"Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів, - джерело 14:35
Путін визнав борг у $3 млрд "Газпрому" перед "Нафтогазом" 14:17
"Укравтодор" обмежить рух на трасі "Київ – Одеса" з 20 по 30 грудня 14:06
Фінансовий комітет ВР сфальсифікував результати голосування за чергову версію законопроекту про легалізацію азартних ігор, - ЗМІ 14:00
більше новин
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Торгово-промисловій палаті слід провести відкриті вибори керівництва, інакше буде скандал, - експерт 10:11
Глава ДніпроОДА Бондаренко повідомив про старт робіт DCH Ярославського з будівництва аеропорту в Дніпрі 13:59
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
більше новин
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok