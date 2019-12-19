Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник внесений до реєстру корупціонерів.

Про це свідчать дані в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, передають Українські Новини.

У реєстрі зазначається, що Ситник внесений до реєстру за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Датою набрання чинності судового рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення є 13 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі з'явилося рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив у чинним рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.

Тим часом Артем Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області. За словами директора НАБУ, інформація про те, що він не заплатив за проживання, не відповідає дійсності.