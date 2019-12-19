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19 декабря 2019, четверг, 12:00 276
Внешняя политика 2019-12-19T13:15:02+02:00
Українські Новини
Палата представителей Конгресса США одобрила $698 млн финпомощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила $698 млн финпомощи Украине

Ярина Вацяк
Конгресс США, украино-американские отношения, Финпомощь, финпомощь США
Конгресс США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Конгресс США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) одобрила выделение Украине 698 млн долларов финансовой помощи на 2020 год в то время, как объявила импичмент президенту США Дональду Трампу из-за скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом написала конгрессвумен и демократ Марси Каптур на своей странице в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Она отметила, что это решение говорит о двухпартийной поддержке Украины.

"Это новое действие Конгресса сигнализирует о твердой двухпартийной поддержке Украины в ее демократическом направлении, свободном от агрессии России", - написала она.

По мнению Каптур, в этот раз помощь для Украины важна, как никогда.

По ее словам, сумма, выделенная на 2020 год, больше на 2,3 млн долларов, чем в прошлом году.

Следующим шагом будет голосование Сената по одобрению этого решения.

Как сообщали Українськi Новини, Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины.

В августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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