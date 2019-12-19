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19 грудня 2019, четвер, 12:00 44
Зовнішня політика 2019-12-19T12:08:55+02:00
Українські Новини
Палата представників Конгресу США схвалила $698 млн фіндопомоги Україні

Палата представників Конгресу США схвалила $698 млн фіндопомоги Україні

Ярина Вацяк
українсько-американські відносини, Конгрес США, фіндопомога, фіндопомога США
Конгрес США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Конгрес США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) схвалила виділення Україні 698 млн доларів фінансової допомоги на 2020 рік в той час, як оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через скандал з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це написала конгресвумен і демократ Марсі Каптур на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що це рішення свідчить про двопартійну підтримку України.

"Це нова дія Конгресу сигналізує про тверду двопартійну підтримку України в її демократичному напрямку, вільному від агресії Росії", - написала вона.

На думку Каптур, цього разу допомога для України важлива, як ніколи.

За її словами, сума, виділена на 2020 рік, більша на 2,3 млн доларів, ніж у минулому році.

Наступним кроком буде голосування Сенату за схвалення цього рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Конгрес США схвалив оборонний бюджет з $300 мільйонами для України.

У серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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