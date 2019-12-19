Палата представників Конгресу США схвалила $698 млн фіндопомоги Україні

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) схвалила виділення Україні 698 млн доларів фінансової допомоги на 2020 рік в той час, як оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через скандал з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це написала конгресвумен і демократ Марсі Каптур на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що це рішення свідчить про двопартійну підтримку України.

"Це нова дія Конгресу сигналізує про тверду двопартійну підтримку України в її демократичному напрямку, вільному від агресії Росії", - написала вона.

На думку Каптур, цього разу допомога для України важлива, як ніколи.

За її словами, сума, виділена на 2020 рік, більша на 2,3 млн доларів, ніж у минулому році.

Наступним кроком буде голосування Сенату за схвалення цього рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Конгрес США схвалив оборонний бюджет з $300 мільйонами для України.

У серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin.