Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины

Законодатели США согласовали оборонный бюджет-2020 в 738 миллиардов долларов, в который заложены средства на конкуренцию с Россией и Китаем, военную помощь Украине и создание космических сил президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Укринская правда со ссылкой на The New York Times.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону также уполномочивает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине, включая летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами", - сообщает издание.

Согласно проекту оборонного бюджета, 658,4 миллиарда долларов направят на программы национальной безопасности Минобороны и Минэнергетики США, 71,5 миллиарда долларов – на финансирование продолжающихся иностранных войн и 5,3 миллиарда долларов – на экстренное финансирование ремонтов после чрезвычайных погодных ситуаций и стихийных бедствий.

В мае подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год". Тогда в документе предлагалось выделить 250 млн долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

Как сообщали Українські Новини, в августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.