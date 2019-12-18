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  • Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям покорял ее сердце
18 декабря 2019, среда, 22:26 175
Жизнь 2019-12-18T23:00:02+02:00
Українські Новини
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям покорял ее сердце

Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям покорял ее сердце

Анна Рудык
Кейт Миддлтон, королевская семья, Принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Инстаграм/theroyalfamilу
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Инстаграм/theroyalfamilу

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала, как ее на тот момент будущий муж завоевывал ее сердце. Об этом пишет Нarpersbazaar.

Так, Миддлтон приняла участие в рождественском выпуске шоу Мэри Берри, где рассказала, как принц Уильям проявлял фантазию, чтобы завоевать сердце возлюбленной.

"Он иногда готовит – например, ему очень хорошо даются завтраки. Во время учебы в университете он готовил очень много разных блюд. Думаю, тем самым он хотел произвести на меня впечатление, Мэри! Спагетти болоньезе и другие блюда", – рассказала герцогиня.

Как сообщали Українські Новини, Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию в бриллиантовых серьгах за $1800.

Тем временем жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США. А летом в Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.

Также ранее принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II.

А внучка Елизаветы II собралась замуж за бизнесмена, у которого уже есть сын.

Кроме того, Forbes сообщил о зарплате британской принцессы после хакерской атаки.

Больше новостей о: Кейт Миддлтон королевская семья Принц Уильям

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