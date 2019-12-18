Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям покорял ее сердце

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала, как ее на тот момент будущий муж завоевывал ее сердце. Об этом пишет Нarpersbazaar. Так, Миддлтон приняла участие в рождественском выпуске шоу Мэри Берри, где рассказала, как принц Уильям проявлял фантазию, чтобы завоевать сердце возлюбленной. "Он иногда готовит – например, ему очень хорошо даются завтраки. Во время учебы в университете он готовил очень много разных блюд. Думаю, тем самым он хотел произвести на меня впечатление, Мэри! Спагетти болоньезе и другие блюда", – рассказала герцогиня. Как сообщали Українські Новини, Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию в бриллиантовых серьгах за $1800. Тем временем жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США. А летом в Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций. Также ранее принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II. А внучка Елизаветы II собралась замуж за бизнесмена, у которого уже есть сын. Кроме того, Forbes сообщил о зарплате британской принцессы после хакерской атаки.