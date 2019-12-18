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18 грудня 2019, середа, 10:25 9
Фінанси 2019-12-18T12:45:02+02:00
Українські Новини
Долар і євро в обмінниках продовжують падіння: курс валют

Долар і євро в обмінниках продовжують падіння: курс валют

Ярина Вацяк
курс гривні, Київські обмінники, обмін валют, Курс валют, курс євро, курс долара

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 17 грудня на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,33% до 25,8055 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,43 коп. до 26,2497 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,2624 23,5433 25,8055 26,2497 3,34 3,84
Максимальний 23,3500 24,0000 25,9600 26,5000 3,68 5,00
Мінімальний 23,0000 23,4000 25,0000 26,0500 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, заступник голови Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався. Раніше в НБУ зазначили, що плаваючий курс гривні є правильним режимом для України, оскільки фіксований курс, як завищена, так і занижена, негативно позначається на національній економіці. Водночас голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют.

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