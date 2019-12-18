День Святого Миколая: теплі привітання для зимового свята

Зимові свята вже на порозі. Вже завтра, 19 грудня, відзначатиметься одне з найулюбленіших свят дітей і дорослих - День Святого Миколая. В цей день діти знаходять під подушкою подарунки, дорослі обмінюються побажаннями щасливих свят, а в більшості міст України в цей день прийнято засвічувати головну ялинку і починати святкові новорічні гуляння.

Українські Новини зібрали найкращі привітання, якими можна привітати близьких зі світом та побажати всього найкращого в Новому році.

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

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Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному нужденному. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує ж він тобі сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

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З ранку ти під подушечку свою заглянеш,

І там солодкий подаруночок ти знайдеш!

Це привіт тобі від Святого Миколая,

Нехай до тебе з ним Божа милість прийде велика!

В це свято завжди трапляються дива,

Вони нам на новий світ відкривають очі.

Вони нам кажуть, щоб ми завжди любили,

Щасливими і добрими один до одного, були.

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Будь-який привід гарний щоб згадати один про одного і побажати один одному щастя. Нехай для нас таким приводом стане Святого Миколая День! Нехай цей день стане по справжньому найщасливішим у низці щасливих днів! Щастя вам цілорічного безперервного і величезного! З Днем Святого Миколая!

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Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає,

У день Святого Миколая!

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Нехай святий Миколай почує ваші молитви! І у вас ніколи не буде проблем та негараздів! Щастя, здоров'я і миру вашій родині!

Раніше Українські Новини писали про те, що подарувати дівчині на День Святого Миколая, а також про те, які книги від найкращих українських авторів варто подарувати дітям до дня Святого Миколая.