День Святого Миколая: теплі привітання для зимового свята

Зимові свята вже на порозі. Вже завтра, 19 грудня, відзначатиметься одне з найулюбленіших свят дітей і дорослих - День Святого Миколая. В цей день діти знаходять під подушкою подарунки, дорослі обмінюються побажаннями щасливих свят, а в більшості міст України в цей день прийнято засвічувати головну ялинку і починати святкові новорічні гуляння. Українські Новини зібрали найкращі привітання, якими можна привітати близьких зі світом та побажати всього найкращого в Новому році. Хай Микола принесе у хату Здоров'я й радості багато, Приємні, щирі поцілунки І ще багато подарунків! *** Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному нужденному. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує ж він тобі сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги! *** З ранку ти під подушечку свою заглянеш, І там солодкий подаруночок ти знайдеш! Це привіт тобі від Святого Миколая, Нехай до тебе з ним Божа милість прийде велика! В це свято завжди трапляються дива, Вони нам на новий світ відкривають очі. Вони нам кажуть, щоб ми завжди любили, Щасливими і добрими один до одного, були. *** Будь-який привід гарний щоб згадати один про одного і побажати один одному щастя. Нехай для нас таким приводом стане Святого Миколая День! Нехай цей день стане по справжньому найщасливішим у низці щасливих днів! Щастя вам цілорічного безперервного і величезного! З Днем Святого Миколая! *** Набита подушка хай буде щастям! Земної злагоди й тепла! Здійсниться найсвітліша казка, Така чудова і ясна! Щире серце тобі бажає, У день Святого Миколая! *** Нехай святий Миколай почує ваші молитви! І у вас ніколи не буде проблем та негараздів! Щастя, здоров'я і миру вашій родині! Раніше Українські Новини писали про те, що подарувати дівчині на День Святого Миколая, а також про те, які книги від найкращих українських авторів варто подарувати дітям до дня Святого Миколая.