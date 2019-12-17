От драгоценностей до рукодельных сладостей: подарки любимой ко Дню святого Николая

С приходом Дня святого Николая подарков ждут не только маленькие дети, но и вполне себе серьезные взрослые. Вероятно, потому что для многих он был и остается временем чудес, которое зачастую бывает даже более волшебным, чем Новый год. Однако, если подарками для детей все более-менее понятно, то что подарить взрослым, например, любимой девушке? С этим вопросом решили разобраться Українські Новини.

Книга всегда была и остается одним из самых лучших подарков во все времена. Тем более, что такой подарок - действительно не только сам по себе приятный, но и невероятно полезный. Наверняка, если вы знаете интересы любимой в литературе, вам не составит труда выбрать подарок именно для нее. Благо, новинки украинских и зарубежных авторов не сходят с полок книжных магазинов, и найти можно что угодно на любой вкус и кошелек - от серий классических детективов в духе Агаты Кристи до подарочных изданий Гарри Поттера и прекрасных зимних тематических комиксов или сказок. Нередко самые популярные магазины устраивают также большие распродажи к зимним праздникам, так что, если не успели закупиться подарками в Черную Пятницу, поспешите сделать это сейчас.

Перед украшениями не устоит ни одна девушка, поэтому они заслуженно занимают свое место в списке потенциальных подарков. Однако, и в этом случае стоит учитывать некоторые нюансы: например, не все девушки любят золото (честное слово, это так), а некоторые катастрофически не переносят определенный вид украшений, поэтому, даже если вы выбираете подарок любимой, непременно тщательно изучите ее вкусы. Возможно, что она и вовсе не особо восторженно относится к драгоценным металлам, предпочитая качественную бижутерию или даже хендмейд (можно и нужно, например, даже использовать символы, которые в той или иной степени близки самой девушке - кулон в виде Эйфелевой башни для любительницы путешествий, к примеру). Также, стоит учитывать и тот факт, что если вы состоите в отношениях относительно недавно, драгоценности могут быть восприняты любимой, как символ дурного тона, и такой подарок поставить девушку в неловкое положение.

Сладости. Куда же без них? Традиционно, ко Дню Святого Николая принято класть в подарок маленькие шоколадки или другие кондитерские изделия, но почему бы не проявить фантазию. Можно попробовать сделать конфеты или шоколад самостоятельно, нередко к праздникам кондитерские магазины устраивают мастер-классы по изготовлению сладостей. Подарочные наборы - тоже хорошая идея для подарка, к которому можно приложить интересную открытку или какой-либо подарок в виде впечатлений (например, билеты в театр или кино на романтическую комедию). Если ваша избранница - фанатка здорового питания и не употребляет привычные сладости, стоит обратиться к продукции без сахара. Благо, на современном рынке огромное количество частных кондитеров и брендов, которые занимаются производством очень вкусных лакомств на основе фруктов, ягод и орехов.

Фотосессия или другое похожее впечатление. Фотографироваться любят почти все, особенно в красивых костюмах. Несложно найти фотографа, с которым можно договориться на тематическую фотосессию для одного или двух человек. Это можно приурочить и к Новому году заодно, а затем выбрать самые красивые снимки и повесить их в рамке на видном месте. Поскольку сейчас большинство людей хранят фото не в фактических фотоальбомах, а на компьютере или облачном хранилище, такое впечатление в памяти надолго и будет напоминать о волшебном подарке, полученном на день Святого Николая.

Домашнее растение. Разумеется, можно подарить, если ваша девушка непременно будет о нем заботиться и у нее есть другие растения. Ко дню Святого Николая можно выбрать неприхотливые и модные суккуленты или небольшую елочку в горшке, которую вы сможете нарядить вместе на Новый год, или, например, любимый многими рождественник, который радует своих хозяев пышным цветением к празднику Рождества. Можно и позаботиться о более экзотических вариантах - например, миниатюрных цитрусовых деревцах (как насчет того, чтобы к следующему Новому году вырастить собственные мандарины?) или мяте в горшочке.

Ранее Українські Новини рассказали, что можно подарить маме к Новому году, а от чего следует воздержаться.