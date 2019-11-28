Что подарить ко дню Святого Николая: лучшие детские книги от украинских авторов

Декабрь уже совсем на пороге, а вместе с ним и зимние праздники, которых радостно ждут все украинцы от мала до велика. Ожидание связано не только с веселой предпраздничной суетой, но и самым главным – подарками. Українські новини ранее писали о том, какие подарки стоит и не стоит дарить взрослым на Новый год, а вот как насчет малышей? Ведь именно они ждут зимних праздников с особым трепетом.

Лучшим подарком по праву все еще считается книга. И украинские издательства в этом году порадовали книжный рынок большим количеством новинок литературы для детей всех возрастов. Українські новини рассказывают, какие книги можно и нужно подарить детям ко дню Святого Николая.

"Раз, два, спи" от Светланы Дидух-Романенко и Натальи Моспан. Прекрасная и светлая книжка для малышей до трех лет, которая рассказывает нам историю песика, разыскивающего сотню барашков, разбежавшихся по страницам. Приключения здесь везде: в космосе, на ярмарке и в массе других интересных мест. Малышам она непременно будет интересна не только из-за интересно истории и персонажей, но и из-за разворотов поп-ап с объемными фигурками и окошками.

"Я - Килиманджаро" от Вали Вздульской для детей дошкольного возраста. Главная героиня книги представляет себя жительницей Африки, но не совсем той Африки, которая нам привычна. Это волшебный и нежный мир, полный добрых людей и животных. Героиня путешествует, узнает себя и свой внутренний мир, учит любить окружающих. Книга написана интересными и трогательными стихами, которые одинаково придутся по душе, как детям, так и взрослым.

"Книжка про мусор" от Галины Ткачук для младших школьников. Тема экологии и экоосознанности сегодня на пике популярности, и совсем неудивительно, что книга об этом появилась и для детей. Книга, которая объясняет сложные вещи простыми словами. О том, как минимизировать количество мусора, о том, как сохранять природу. Внутри книжки есть даже отдельные страницы для собственных эко-идей и экспериментов.

"Лига непарных носков" от Галины Вдовиченко. Кому неизвестна трагедия потерянных носков? На самом деле, это вовсе никакая не трагедия, а начало потрясающего приключения, в котором непарные носки сначала одинокие и никому не нужные, но затем осознают главную мысль всей книги – каждый уникален! Очень добрая и милая книга для детей младшего и среднего школьного возраста.

"Скелет без шкафа" от Оксаны Лущевской. Хотя название кажется взрослым и странным, в этой книге каждый ребенок может узнать себя. Автор поднимает сложные вопросы, которые возникают у всех, кто перешагнул порог детства и стал немного старше. Это книга о взрослении, о поиске общего языка с собой и людьми, о пути, который выбирает человек и о том, как преодолевать одиночество. Очень трогательная книга о девочке Ане, у которой есть наука и учеба, но она так нуждается в друзьях и понимании.

Почти все эти новинки были представлены на разных книжных форумах Украины в 2019 году. И, благодаря Черной пятнице, их можно приобрести в книжных магазинах по всей Украине с большой скидкой. Разумеется, самая большая распродажа года не обойдет стороной и другие магазины. Например, для любителей электроники спасительным днем станет Киберпонедельник. Также ранее Українські новини рассказывали о том, что и где можно будет купить в Черную пятницу.