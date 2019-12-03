Когда день Святого Николая: как отмечают праздник в Украине

19 декабря все православные христиане в Украине отмечают День святого Николая, который очень любят дети, ведь все, кто хорошо вел себя в течение года, утром найдут у себя под подушкой подарок. Об истории и традициях праздника расскажут Українські Новини.

В отличии от православных христиан, католики отмечают праздник на 13 дней раньше, а именно - 6 декабря, согласно разнице между юлианским и григорианским календарем.

Для детей праздник символичен тем, что задолго до наступления этого дня они пишут письма Святому Николаю, в котором рассказывают о своих пожеланиях и о том, как провели этот год.

Кто такой Святой Николай

Святой Николая Чудотворец - это не вымышленный персонаж, а человек, который родился в городе Патаре (юго-западная часть Малой Азии) около 270 года в семье состоятельных христиан, которые долго не могли иметь детей и пообещали Богу, что отдадут своего ребенка ему на служение. Николай стал священником, а позднее епископом в Турции. После смерти родителей , полученное наследство направил на помощь бедным.

Николай прожил праведную жизнь, и известен также своими благородными поступками.

Святой Николай жил во времена гонения христиан и пострадал за веру, проведя в тюрьме 8 лет. Обретя свободу, чудотворец смог продолжить свою епископскую деятельность и получить славу добродетеля и помощника для сирот и обездоленных. Часто святой подкладывал еду или монеты в стоящую за порогом обувь, откуда и произошла традиция одаривать других в этот день.

Начиная с 10-го столетия, традиция угощать детей на Николая распространилась по всему христианскому миру. Сначала угощали конфетами в церковных школах, а после обычай перешел в дома и семьи. Также в праздник рекомендуется проявить милосердие и щедрость по отношению к осиротевшим детям и по возможности помочь: например, пожертвовать что-то в детский дом.

Для детей святой Николай – прежде всего наставник. Каждый ребенок знал о розге под подушкой, если будет невежливым. Так, святой Николай учит всех детей быть добрыми, послушными и не провиняться плохими поступками. За послушание и добрые дела, дети получают сладости и подарки, а магия этого вечера сохраняется в сердце каждого навсегда.

В Киеве первый официальный праздник Николая устроили 19 декабря 1990 для 700 мальчиков и девочек – сирот и детей из многодетных семей. Через год, 19 декабря 1991, попыткой Всеукраинского православного братства, на деньги, собранные Обществом святого Андрея Первозванного в США, детские праздники святого Николая устроили уже в 20 городах Украины. Теперь этот праздник празднуют в каждой христианской семье.

Традиции

Помимо угощения детей сладостями, в этот день также принято варить кутью и узвар.

Считалось, что такие потчевания в День святого Николая принесут хорошую урожайность ржи и плодов в грядущем году.

Выходя утром кормить животных, хозяин обращался к святому, прося у него здоровья как для скота, так и для всей своей семьи. Некоторые предпочитали окропить дом и хозяйство освященной в праздник водой.

Просить также принято благополучия при вступлении в брак – верили, что Николай сводит судьбы людей и является покровителем брака. Иногда чудотворца Николая сопоставляют с греческим Хароном, перевозившим души в царство мертвых, поэтому считается, что святой также сопровождает человека и в последний путь.

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