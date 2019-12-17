Тейлор уйдет с поста временного поверенного в делах США в Украине

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы,

Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, что Тейлор - один из ключевых свидетелей в процессе об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Также госдепартамент пока официально не объявил об уходе Тейлора. Причина ухода Тейлора со своего поста не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Тем временем стало известно, как пресса США реагирует на скандал вокруг Трампа и Зеленского.