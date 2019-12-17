Тейлор піде з посади тимчасового повіреного у справах США в Україні

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Вільям Тейлор, який підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити в обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори,

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що Тейлор - один з ключових свідків у процесі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Також держдепартамент поки офіційно не оголосив про відхід Тейлора. Причина відходу Тейлора зі свого поста не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Тим часом стало відомо, як преса США реагує на скандал навколо Трампа і Зеленського.