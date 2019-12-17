підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 грудня 2019, вівторок, 21:31 11
Америка 2019-12-17T23:00:02+02:00
Українські Новини
Тейлор піде з посади тимчасового повіреного у справах США в Україні

Тейлор піде з посади тимчасового повіреного у справах США в Україні

Таня Войтюк
Вільям Тейлор, Дональд Трамп, Імпічмент, США
Вільям Тейлор. Фото: Посольство США
Вільям Тейлор. Фото: Посольство США

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Вільям Тейлор, який підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити в обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори, покине свій піст 2 січня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що Тейлор - один з ключових свідків у процесі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Також держдепартамент поки офіційно не оголосив про відхід Тейлора. Причина відходу Тейлора зі свого поста не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Тим часом стало відомо, як преса США реагує на скандал навколо Трампа і Зеленського.

Більше новин про: Вільям Тейлор Дональд Трамп Імпічмент США

Архів
Новини
Поліція готує підозри 3 учасникам протестів під Радою 23:15
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Сутички протестувальників з поліцією під Радою. Фото: Букви
Фото дня: мітинги під Радою вилилися в сутички між поліцією і протестувальниками 22:14
Разумков схвалив продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу 22:10
Через зіткнення біля Верховної Ради розпочато кримінальне провадження 21:32
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок 10:15
У нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу 09:45
У сьогоднішньому розгулі нелегального азартного бізнесу і занепаді справжньої лотереї винні чиновники, - президент лотерейного оператора 11:57
Бензин А-92 і А-95 досягли мінімальної позначки: ціни на бензин в Україні 05:45
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Квартал 95. Фото: shlyahta.com.ua
"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою 09:45
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok