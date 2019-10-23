Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы

Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор в своих свидетельствах в Палате представителей Конгресса США подтвердил связь предоставления военной помощи Украине и официального визита украинского Президента Владимира Зеленского в Вашингтон с расследованиями дел против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом свидетельствует полный текст его показаний, обнародованный американским изданием Washington Рost, передают Українськi Новини.

Тейлор сообщил, что в отношениях с Украиной у США было два канала: официальный дипломатический и неформальный - представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

По его словам, в начале лета оба канала были едины и пытались организовать визит Зеленского в США, однако к августу "разошлись в своих целях".

"К середине июля мне стало понятно, что встреча, которую хотел Зеленский, зависела от расследования дела Burisma и украинского вмешательства в американские выборы в 2016. Также стало понятно, что это условие продвигалось по неофициальным каналам под руководством Джулиани", - рассказал Тейлор.

В частности, Сондленд заявил Тейлору, что Зеленский должен заверить, что не будет преградой для "расследований", а Волкер сказал, что лично объяснит Зеленскому, что нужно делать, чтобы добиться визита в Белый дом.

По данным Тейлора, связывание визита с расследованиями разозлило советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который назвал это drug deal (незаконной сделкой).

Тейлор рассказал, что передал Сондленду и Волкеру слова секретаря СНБО Александра Данилюка о том, что Зеленский не хочет быть использован в американской предвыборной кампании.

В то же время в августе Тейлор узнал, что помощник Зеленского Андрей Ермак попросил у США официальный запрос на расследование, если это то, чего хочет американская сторона.

После этого Тейлор узнал о приостановке военной помощи Украине.

По его словам, сначала его заверяли, что изменений в политике США по отношению к Украине нет, однако в средине августа специальный помощник Трампа по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности Тим Моррисон косвенного подтвердил.

"Он сказал, что Президент не хочет предоставлять вообще никакой помощи… Тогда я еще не понял, что задержка военной помощи может быть связана с "расследованиями". Вскоре это изменилось", - сказал он.

Так, от Моррисона Тейлор узнал, что Сондленд на встрече с Ермаком в начале сентября заявил, что "деньги не поступят, пока Зеленский не даст ход расследованию по Burisma".

"Это был первый раз, когда я услышал, что военная помощь, а не только встреча в Белом доме, зависела от расследований", - сообщил посол.

Сондленд в телефонном разговоре с Тейлором подтвердил, что "Трамп хочет, чтобы Зеленский публично сказал, что расследует дело Burisma и возможное вмешательство украинцев в американские выборы 2016".

Тейлор утверждает, что Сондленд также признал свою ошибку в том, что говорил украинским властям о зависимости расследований от визита.

"Собственно, посол Сондленд сказал, что "все" зависело от такого объявления, включая военную помощь", - сообщил Тейлор.

После разговора с Трампом Сондленд заверил Тейлора, что расследования - это не услуга за услугу, а долг Украины, который надо выплатить перед тем, как вести дела дальше, а украинцам передал, что пока не будет заявления, ситуация не сдвинется с мертвой точки, и предложил сделать его в интервью CNN.

11 сентября Тейлор узнал, что военная поддержка разблокирована и призывал украинскую сторону через Данилюка не вмешиваться в выборы и не объявлять в интервью CNN о старте расследований.

Кроме того, Тейлор сообщил, что американская сторона не уведомила украинскую о публикации в день встречи Трампа и Зеленского расшифровки их телефонного разговора, чем разозлила украинцев.

Тейлор считает, что из-за внутриамериканских политических причин "в истории с Джулиани, неофициальными каналами, услугами за услуги, вмешательством в выборы" Украина выступает для США объектом.

Как сообщали Українські Новини, опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

Тем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.