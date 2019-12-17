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17 декабря 2019, вторник, 20:57 920
Общество 2019-12-17T20:58:27+02:00
Українські Новини
В Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина

В Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина

Валерия Назаренко
Институтская, Беспорядки, Инфарк, Верховная Рада
Беспорядки возле Рады, Фото: Facebook/Роман Петушков
Беспорядки возле Рады, Фото: Facebook/Роман Петушков

Сегодня, 17 декабря, на улице Институтской (в нескольких кварталах от места проведения акций) умер мужчина от инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.


"Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете “скорой” мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома (инфаркта)", – говорится в сообщении.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады. 

Ранее правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией. 

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Кроме того, 2 полицейских пострадали в результате потасовки возле Верховной Рады.

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