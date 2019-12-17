В Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина

Сегодня, 17 декабря, на улице Институтской (в нескольких кварталах от места проведения акций) умер мужчина от инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете “скорой” мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома (инфаркта)", – говорится в сообщении.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.



Как сообщали Українські Новини, полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады.



Ранее правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией.





Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Кроме того, 2 полицейских пострадали в результате потасовки возле Верховной Рады.