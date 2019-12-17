Вбивцею 3-річного сина Соболєва вважають 20-річного колишнього снайпера АТО, - прокуратура

Прокуратура Києва встановила організатора замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивства його 3-річного сина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

"Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, який мав досвід участі у бойових діях, в тому числі в якості снайпера, і з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області", - сказано в ньому.

Наголошується, що під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з торгових центрів столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду в розмірі 40 тис. доларів, на що останній погодився.

Для реалізації плану організатор надав стрілку інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адресу проживання, роботи, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом і профінансував інші витрати, в тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства.

Зазначено, що інструкції з організації злочину чоловік давав виконавцю в месенджері Telegram, а сам напередодні скоєння злочину виїхала за межі України для забезпечення алібі.

В цей час виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для вчинення вбивства - майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з'являвся Соболєв.

Увечері 1 грудня, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець зробив постріл, смертельно поранивши дитини.

На підставі зібраних в ході слідства доказів прокуратура Києва узгодила повідомлення про підозру 25-річному чоловікові в організації замовного вбивства за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

На даний момент вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук.

Робота по встановленню замовника злочину триває.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня поліція в центрі Києва двох підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва.

Також Нацполіція засекречувала інформацію про замовників депутата Соболєва.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що підозрюваним замовником Соболєва може бути скандальний суддя Артур Ємельянов.