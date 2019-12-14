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14 декабря 2019, суббота, 09:15 2087
Силовые структуры 2019-12-14T09:19:14+02:00
Українські Новини
Покушение на убийство Соболева: Нацполиция засекретила информацию о заказчиках

Покушение на убийство Соболева: Нацполиция засекретила информацию о заказчиках

Анна Рудык
Вячеслав Соболев, Покушение на убийство, Убийство ребенка
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.uа
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.uа

Национальная полиция засекретила информацию о возможных заказчиках покушения на убийство бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева в центре Киева.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Издание просило Нацполицию предоставить информацию о том, кто является заказчиком преступления и будет ли проведен "полиграф" с участием бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского (БПП) и других лиц, которых упомянул сам Соболев.

В своем ответе на запрос Нацполиция сослалась на статью 222 Уголовного процессуального кодекса, отметив что эта информация является тайной досудебного расследования и не может быть обнародована.

Как сообщали Українськi Новини, арестован второй подозреваемый в убийстве 3-летнего сына Соболева в Киеве.

Ранее в СМИ появилась информация, что одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко.

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