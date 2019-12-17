В деле о смерти Тымчука засекретили результаты экспертиз

Прокуратура засекретила результаты экспертиз по делу о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (Народный фронт).

Об этом говорится в ответе прокуратуры Киева и Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

"Запрашивая информация может быть получена только в определенном Уголовным процессуальным кодексом порядке", - сказано в ответе.

Также ведомства сослались на статью 222 УПК, согласно которой сведения досудебного расследования могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они считают возможным.

При этом прокуратура Киева порекомендовала обратиться с заявлением в отдел надзора по соблюдению законов при расследовании преступлений против жизни, который ведет процессуальное руководство в данном деле.

Как сообщали Українськi Новини, следствие считает, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство.

Гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Гражданская жена Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам.