КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР

Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. "Таке рішення було прийнято. Це правда", - сказав він. За його словами, рішення було прийнято 16 грудня. Інших подробиць він не повідомив. Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР. Тим часом, КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії. Також Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі і щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.