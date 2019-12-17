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17 грудня 2019, вівторок, 11:15 7
Судова влада 2019-12-17T11:24:53+02:00
Українські Новини
КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР

КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР

Надежда Комендантова
НАБУ, ДБР, Володимир Зеленський, Конституційний Суд
Конституційний суд. Фото: ccu.gov.иато:
Конституційний суд. Фото: ccu.gov.иато:

Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Таке рішення було прийнято. Це правда", - сказав він.

За його словами, рішення було прийнято 16 грудня.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.

Тим часом, КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Також Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі і щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

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