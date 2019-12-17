КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР

Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Таке рішення було прийнято. Це правда", - сказав він.

За його словами, рішення було прийнято 16 грудня.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.

Тим часом, КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Також Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі і щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.