Министр Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет

Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке, которую вчера распространила исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход, и заявил, что сам он не планирует покидать пост главы министерства.

Об этом он рассказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство страны. Тут уж не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет.

Что касается собственно того, какой должна быть заработная плата министра. Это вопрос не настолько критический, как его раскрутили в СМИ. Потому что народ говорит:

"Пока толстый сохнет, худой сдохнет", извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты", - рассказал Малюська.

Как сообщали Українські Новини, Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси. А также Милованов сказал, что получил всего 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.



Кроме того, Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц.



В ноябре Малюська заработал в 2 раза меньше, чем его заместитель.