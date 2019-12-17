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17 грудня 2019, вівторок, 08:58 6
Кабмін 2019-12-17T13:15:03+02:00
Українські Новини
Міністр Малюська заявив, що може обійтися і без зарплати - якщо дружина не вб'є

Міністр Малюська заявив, що може обійтися і без зарплати - якщо дружина не вб'є

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Денис Малюська, зарплата чиновників

Міністр юстиції Денис Малюська спростував інформацію про свою відставку, яку вчора розповсюдила виключена з фракції "Слуга народу" нардеп Ганна Скороход, і заявив, що сам він не планує залишати пост глави міністерства.

Про це він розповів в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Не дочекаються. Не я пишу заяву і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво країни. Тут вже не буду стримувати себе. Поки не просило, тож планів немає.

Що стосується власне того, якою має бути заробітна плата міністра. Це питання не настільки критичний, як його розкрутили в ЗМІ. Тому що народ говорить:

"Поки товстий сохне, худий здохне", перепрошую за фразу. Для міністрів це менш важливо, ніж для якогось низового персоналу. Для мене так само. Теоретично я можу і півроку не отримувати заробітну плату, якщо дружина не вб'є доти, то можна прожити спокійно, навіть без зарплати", - розповів Малюська.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі. А також Милованов сказав, що отримав всього 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві. Крім того, Малюська не хоче працювати міністром  менше ніж за 80 тисяч гривень в місяць. У листопаді Малюська заробив в 2 рази менше, ніж його заступник.

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