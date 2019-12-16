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16 декабря 2019, понедельник, 20:26 2477
Верховная Рада и партии 2019-12-16T21:00:14+02:00
Українські Новини
Поляков подал заявление о выходе из "Слуги народа"

Поляков подал заявление о выходе из "Слуги народа"

Анна Рудык
Антон Поляков, Слуга народа, Верховная Рада
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Депутат Верховной Рады от партии Антон Поляков, которого недавно исключили из фракции "Слуги народа", подал заявление о выходе из партии. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Так, Поляков написал, что подал заявление о выходе из партии сегодня.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал Поляков.

Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова", и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

"Я шел в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода, и настроение сегодня солнечные. Будто окончательно вылез из болота, которое плохо пахнет", - написал депутат.

Как сообщали Українські Новини, Поляков заявлял, что Зеленский уже не способен контролировать фракцию и Офис Президента.

Ранее депутат Антон Поляков, который ранее жаловался Зеленскому о возможном покушении, сообщил, что его хотели исключить из партии за сбор подписей против генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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