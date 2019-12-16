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16 декабря 2019, понедельник, 20:10 347
Жизнь 2019-12-16T20:10:01+02:00
Українські Новини
В США вор украл с крыльца посылку и оставил саркастическую записку с благодарностью

В США вор украл с крыльца посылку и оставил саркастическую записку с благодарностью

Валерия Назаренко
Записка, Посылка, Вор, США
Посылка. Фото: pixabay
Посылка. Фото: pixabay

В американском штате Миннесота вор украл с крыльца посылку и оставил записку с благодарностью. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "CNN".

Женщина заказала рождественский подарок для своего босса с доставкой на дом. Однако она так и не увидела посылку, несмотря на сообщение от службы доставки, что заказ выполнен.

"Я посмотрела вниз, и на верхней ступеньке аккуратно был сложен тетрадный лист. На этом месте, видимо, должна была быть посылка", — рассказала она.


В записке было следующее: "Быстрая маленькая благодарность за то, что вы дали мне [возможность] похитить вашу посылку. Очень приятно. Спасибо".

Записку вор подписал как "Новый владелец вашей посылки".

Как сообщали Українські Новини, в Днипре вор залез в квартиру, наткнулся на хозяина дома и умер. 

Ранее рецидивист боялся вынесения приговора и сорвал 100 судебных заседаний, дело передано в суд.

Кроме того, в киевской гостинице "Украина" у американца украли 35 тысяч евро. 

Тем временем заключенные пробили маленькую дыру в туалете и сбежали из тюрьмы в США.

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