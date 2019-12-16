В США вор украл с крыльца посылку и оставил саркастическую записку с благодарностью

В американском штате Миннесота вор украл с крыльца посылку и оставил записку с благодарностью. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "CNN".

Женщина заказала рождественский подарок для своего босса с доставкой на дом. Однако она так и не увидела посылку, несмотря на сообщение от службы доставки, что заказ выполнен.

"Я посмотрела вниз, и на верхней ступеньке аккуратно был сложен тетрадный лист. На этом месте, видимо, должна была быть посылка", — рассказала она.



В записке было следующее: "Быстрая маленькая благодарность за то, что вы дали мне [возможность] похитить вашу посылку. Очень приятно. Спасибо".

Записку вор подписал как "Новый владелец вашей посылки".



Как сообщали Українські Новини, в Днипре вор залез в квартиру, наткнулся на хозяина дома и умер.



Ранее рецидивист боялся вынесения приговора и сорвал 100 судебных заседаний, дело передано в суд.



Кроме того, в киевской гостинице "Украина" у американца украли 35 тысяч евро.



Тем временем заключенные пробили маленькую дыру в туалете и сбежали из тюрьмы в США.