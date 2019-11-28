Рецедевист боялся вынесения приговора и сорвал 100 судебных заседаний, дело передано в суд

В то время как Украина вошла в 5 наиболее заминированных стран, Киевская местная прокуратура направила в суд дело подозреваемого в сообщении о ложном минировании здания Оболонского районного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

За этот год подозреваемый несколько раз сообщал о минировании, из-за чего было сорвано более 100 судебных заседаний.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили личность "минера". Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде Киева.

Путем "заминирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.

Он подозревается по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, 26 ноября из-за сообщения о минировании в Днипре эвакуировали учеников 3 школ.

Ранее Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минировании.