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28 ноября 2019, четверг, 18:35 2059
Происшествия 2019-11-28T19:15:29+02:00
Українські Новини
В Днипре вор залез в квартиру, наткнулся на хозяина дома и умер

В Днипре вор залез в квартиру, наткнулся на хозяина дома и умер

Вор, Квартира, Днипро, Смерть

В Днипре в четверг, 28 ноября, вор залез в квартиру на улице Макарова. Там наткнулся на ее хозяина, после чего потерял сознание и умер. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, хозяин квартиры находился дома, когда услышал шаги. Выйдя в коридор, он увидел испуганного человека, который заверил, что ничего не крал. Но хозяин квартиры настоял на том, чтобы он дождался приезда полиции. Злоумышленник начал сопротивляться, из-за чего мужчине пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание и вскоре умер.

Хозяин квартиры, а затем медики безуспешно пытались реанимировать мужчину. Причина смерти пока неизвестна.

По неподтвержденной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно нажал ему на грудь. Мужчина мог умереть от так называемого синдрома длительного сдавливания.

Напомним, что в Запорожье вор погиб из-за падения с 8-го этажа при ограблении квартиры.

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