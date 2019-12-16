У США злодій вкрав з ганку посилку і залишив саркастичну записку із подякою

В американському штаті Міннесота злодій вкрав з ганку посилку і залишив записку із вдячністю. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на CNN.

Жінка замовила різдвяний подарунок для свого боса з доставкою додому. Однак вона так і не побачила посилку, незважаючи на повідомлення від служби доставки, що замовлення виконано.

"Я подивилася вниз, і на верхній сходинці акуратно був складний аркуш з зошиту. На цьому місці, мабуть, повинна була бути посилка", — розповіла вона.



У записці було наступне: "Швидка маленька подяка за те, що ви дали мені [можливість] викрасти вашу посилку. Дуже приємно. Спасибі".

Записку злодій підписав як "Новий власник вашої посилки".



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