У США злодій вкрав з ганку посилку і залишив саркастичну записку із подякою

В американському штаті Міннесота злодій вкрав з ганку посилку і залишив записку із вдячністю. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на CNN. Жінка замовила різдвяний подарунок для свого боса з доставкою додому. Однак вона так і не побачила посилку, незважаючи на повідомлення від служби доставки, що замовлення виконано. "Я подивилася вниз, і на верхній сходинці акуратно був складний аркуш з зошиту. На цьому місці, мабуть, повинна була бути посилка", — розповіла вона.У записці було наступне: "Швидка маленька подяка за те, що ви дали мені [можливість] викрасти вашу посилку. Дуже приємно. Спасибі". Записку злодій підписав як "Новий власник вашої посилки".Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі злодій заліз у квартиру, натрапив на господаря будинку і помер. Раніше рецидивіст боявся винесення вироку і зірвав 100 судових засідань, справу передано до суду.Крім того, у київському готелі "Україна" у американця вкрали 35 тисяч євро. Тим часом в'язні пробили маленьку дірку в туалеті і втекли із в'язниці в США.