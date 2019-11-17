В киевской гостинице "Украина" у американца украли 35 тысяч евро

У туриста из США украли в гостинице "Украина" 35 тысяч евро. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в полиции.

Кража произошла вчера в номере гостиницы "Украина" в центре Киева. По данным издания, американец, вероятно не знакомый с украинскими обычаями, опрометчиво оставил в номере в своих вещах 35 тысяч евро и ушел гулять по городу. Когда вернулся, то денег не нашел.

Американец сразу же обратился в полицию, однако вора пока не нашли. По словам собеседников "Страны" в правоохранительных органах, персонал гостиницы утверждает что американец, вероятно, взял деньги с собой и стал жертвой уличных карманников за пределами отеля, а пропажу заметил только в номере.

Полиция проверяет камеры наблюдения в отеле и завела уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины-Кража в особо крупных размерах, совмещенная с проникновением.



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