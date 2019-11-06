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06 ноября 2019, среда, 17:10 69
Америка 2019-11-06T17:11:59+02:00
Українські Новини
Заключенные пробили маленькую дыру в туалете и сбежали из тюрьмы в США

Заключенные пробили маленькую дыру в туалете и сбежали из тюрьмы в США

США, Заключенные, Тюрьма, побег из колонии
Дыра в стене. Фото: Monterey County Sheriff's Office
Дыра в стене. Фото: Monterey County Sheriff's Office

Полиция США обнародовала фото, демонстрирующие, как двое заключенных сбежали из тюрьмы в Калифорнии, сообщает "BBC Украина".

21-летний Сантос Самуэль Фонсека и 20-летний Джонатан Салазар выбрались из неволи через дыру шириной всего 55 сантиметров, которую сами же пробили в потолке тюремной уборной. Оба заключенных ожидали приговоры по обвинению в убийствах (они являются фигурантами отдельных дел). И Фонсеку, и Салазара арестовали прошлого года.

За информацию о их местонахождении правоохранители обещают 5000 долларов. Оба заключенных невысокого роста (около 1,70 м), поэтому даже отверстия в 55 см было достаточно, чтобы они смогли в него пролезть.

Из уборной дыра вела в техническую зону, через которую проходят сантехнические трубы. Ширина этой зоны очень узкая - расстояние между стенами иногда составляет всего 28 сантиметров. Несмотря на это мужчины смогли пробраться к люку, открыли его и выбрались на свободу.

Люк расположен в задней стороне тюрьмы, где дежурят охранники и где нет ни одного забора, ограждал бы территорию тюрьмы.

Дыра в стене. Фото: Monterey County Sheriff's OfficeДыра в стене. Фото: Monterey County Sheriff's Office

Как сообщали Українські Новини, во Львове вор застрял в вентиляции во время побега. Также полиция задержала 2 сбежавших из колонии заключенных во Львовской области.

Кроме того, заключенный убил конвоира при попытке побега в Днепропетровской области.

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