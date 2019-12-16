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16 грудня 2019, понеділок, 18:33 17
Кабмін 2019-12-16T19:30:02+02:00
Українські Новини
Милованов і Малюська подали у відставку через низькі зарплати, - нардеп Скороход

Милованов і Малюська подали у відставку через низькі зарплати, - нардеп Скороход

Валерия Назаренко
Зарплата, Олексій Гончарук, Відставка, Тимофій Милованов, Денис Малюська
Тимофій Милованов. Фото: Facebook
Тимофій Милованов. Фото: Facebook

Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська подали прем'єр-міністру Олексію Гончаруку прохання про відставку.

Про це написала в Telegram виключена з фракції "Слуга народу" депутат Ганна Скороход.

За її словами, причина прохання - недостатнє матеріальне забезпечення.

"З чого роблю висновок! Мабуть, панам на марихуану не вистачає. Панове міністри - ідіть поживіть на пенсію або мінімальну з/п, яку ви встановили! Тому, якщо ви підете, будемо раді, а то трохи нудить від кількості "дебілів" в Кабміні і не тільки!", - написала Скороход.

Скріншот: t.me/AnnaSkorokhodСкріншот: t.me/AnnaSkorokhod

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.


Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

Крім того, Малюська не хоче працювати міністром менше ніж за 80 тисяч гривень в місяць.

Тим часом міністр юстиції Малюська похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл.

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