Милованов і Малюська подали у відставку через низькі зарплати, - нардеп Скороход

Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська подали прем'єр-міністру Олексію Гончаруку прохання про відставку.

Про це написала в Telegram виключена з фракції "Слуга народу" депутат Ганна Скороход.

За її словами, причина прохання - недостатнє матеріальне забезпечення.

"З чого роблю висновок! Мабуть, панам на марихуану не вистачає. Панове міністри - ідіть поживіть на пенсію або мінімальну з/п, яку ви встановили! Тому, якщо ви підете, будемо раді, а то трохи нудить від кількості "дебілів" в Кабміні і не тільки!", - написала Скороход.

Скріншот: t.me/AnnaSkorokhod

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.



Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.



Крім того, Малюська не хоче працювати міністром менше ніж за 80 тисяч гривень в місяць.



Тим часом міністр юстиції Малюська похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл.