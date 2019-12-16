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16 декабря 2019, понедельник, 09:49 57
Финансы 2019-12-16T09:50:08+02:00
Українські Новини
Доллар в начале недели обновил свой антирекорд

Доллар в начале недели обновил свой антирекорд

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Доллар, Евро, Валюта, Обмен валют

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 декабря на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,11 коп. до 25,8585 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,07 коп. до 26,3326 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,3030 23,6094 25,8585 26,3326 3,38 3,84
Максимальный 23,4500 24,0000 26,0000 26,6500 3,68 5,00
Минимальный 23,0000 23,4800 25,0000 26,1500 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 декабря, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

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