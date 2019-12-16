На міжбанку тиждень почався з падіння гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,46-23,49 UAH/USD, потім котирування почали рости до 23,50-23,53 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,48-23,52 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,22% з 27,72 UAH/USD до 23,50 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020. А ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ.

Тим часом у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.