На міжбанку тиждень почався з падіння гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,46-23,49 UAH\/USD, потім котирування почали рости до 23,50-23,53 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,48-23,52 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,22% з 27,72 UAH\/USD до 23,50 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок. Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020. А ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ. Тим часом у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH\/USD.